На оккупированной части Запорожской области враг заставляет вступать в армию агрессора тех, кто еще вчера был российским пособником. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
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"Тенденция по мобилизации распространена в первую очередь к коллаборантам и людям, которые согласились получать российские паспорта и тому подобное", – прокомментировал депутат.
Россия своих таки бросает
Между тем людей, которые получали паспорта в результате принуждения или воздерживались от принудительного получения оккупационных документов, мобилизация на оккупированной части Запорожья не касается.
Сейчас у врага хватает ума, чтобы понять, что люди, не желавшие получить российский паспорт, прежде всего будут противодействовать противнику в дальнейшем, в том числе и в составе их вооруженных формирований.
– добавил Лышенко.
Именно поэтому на местных сайтах появляются объявления, в которых набирают желающих на так называемую работу охранников, якобы охранять государственную границу.
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Что известно о мобилизации на временно оккупированных территориях Украины
- Российские террористы не обходят стороной даже людей вне закона. Там начинают мобилизовать 17-летних и 60-летних украинцев. По документам отмечается, что они якобы согласились, однако это происходит под принуждением. А те, кто не явился на военный учет, объявляются в розыск и подвергаются преследованиям. Более того, семилетним детям россияне начинают демонстрировать оружие и идеологически влияют на них, чтобы сделать агрессивными.
- Известно, что на Херсонщине также задерживают местных жителей и вручают им повестки в военкоматы. Впоследствии призывников будут отправлять в лагеря для прохождения ускоренного курса всеобщей военной подготовки, а затем – в горячие точки недалеко от линии боевого столкновения.
- Интересно, что Институт изучения войны заявил, что весенний призыв не усилит российскую армию, а ослабит, ведь у России есть ограниченный учебный потенциал.