Повестки украинцам с российскими паспортами выдают в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Таким образом, оккупанты пытаются восполнить потери в живой силе и скрыть поражения на фронте.
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Мобилизация украинцев на оккупированных территориях
Мужчин, получивших российские паспорта, в оккупированных городах и селах Херсонщины задерживают против их воли насильственным способом.
После задержания, во время первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации,
– сообщили в Генштабе.
Те же украинцы, которые не могут найти необходимую сумму взятки или же отказываются ее давать, вынуждены одевать российскую военную форму и отправляться в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевоенной подготовки. Сразу после этих учений украинцев отправляют в горячие точки – населенные пункты области, граничащие с линией боевого столкновения.
Эти незаконные действия оккупантов направлены на то, чтобы как можно сильнее задержать новую волну открытой мобилизации в России и напряженности в стране в связи с этим.
Воюющий на стороне россиян в Украине
- В Генштабе сообщают, что Россия продолжает вербовать заключенных – на полигоны привозят от 200 до 800 "зеков". Для них проводятся военные учения, а затем только что освобожденных нарушителей закона везут в Украину.
- Кроме того, на войну теперь будут отправлять и российских сирот – их один из российских депутатов предложил заманивать на фронт обещаниями жилья. Для сирот, которые согласятся поехать в Украину, снимут обязательный возрастной ценз в 23 года на получение квартиры.
- На войне против Украины будут воевать и российские резервисты – 10 мая Путин подписал соответствующий указ. Глава Службы внешней разведки считает этот шаг попыткой России подготовиться к украинскому весеннему контрнаступлению.