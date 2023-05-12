Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, этот резерв в Кремле надеются привлечь после поражений на фронте и возможно сформировать новые части в тылу.

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Маломуж подчеркнул, что указ Путина – это больше попытка сплотить страну. Именно поэтому Путин издал указ после 9 мая, подчеркнув на параде о так называемой "войне с Западом", "угрозе российской государственности и ценностям".

"Стратегически – Путин проигрывает и понимает это. Украина уничтожила большое количество живой силы противника во время активных наступательных и оборонительных действий. Сегодня уничтожили более 600, а в некоторые дни гибнет более 1000 россиян – это целые батальоны, бригады и армии за несколько дней", – рассказал генерал.

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Поэтому Путин, по словам Маломужа, вынужден набирать новое пушечное мясо. У него два способа: мобилизация и контрактная служба. Он поставил задачу губернаторам в каждом регионе создать подразделения для войны в Украине. Губернаторы эту задачу провалили, поэтому остается лишь насильственная мобилизация.

Хотят призвать более миллиона резервистов

Бывший разведчик рассказал, что в прошлом году России удалось собрать 165 тысяч резервистов. В этом году количество может быть больше из-за ввода электронных повесток и ограничений для уклонистов. На это собрание они планируют призвать 1 миллион 200 тысяч россиян. Но это им не удастся, ведь желающих будет очень мало, и нет ресурсов, чтобы обеспечить их подготовку.

"На фронте не хватает техники и они вынуждены привлекать старые образцы советской армии. На чем учить резервистов? У них нет техники, у резервистов нет мотивации и элементарных знаний и подготовки, и самое главное – это невозможно организовать массово", – добавил Маломуж.

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