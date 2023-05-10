Соответствующий указ российский диктатор подписал 10 мая. В опубликованной РосСМИ части указа не говорится о том, какие сроки сборов, сколько россиян призовут, пишет 24 Канал.

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Что известно о новом указе Путина

Постановляю призывать в 2023 году находящихся в запасе граждан России для прохождения военных сборов в вооруженных силах России, войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,

– говорится в указе.

Согласно документу, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мер, связанных с проведением собрания.



Путин подписал указ о призыве по запасу на военные сборы / Фото с росСМИ

Стоит добавить, что в двух пунктах этого документа есть гриф "для служебного пользования".

Пропагандисты написали, что собрание направлено "на усовершенствование боевой выучки резервистов". Мол, это плановая мера, которую проводят каждый год.

Максимальная продолжительность собрания – два месяца, при этом резервист может провести на службе не больше 12 месяцев,

– написали пропагандисты.

Также они отметили, что в среднем призыв находящихся в запасе происходит ежегодно.

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В путинском указе публично об этом нет ни слова. Однако пропаганда поспешила заверить россиян, что якобы граждане России, вызванные на военное собрание, "не будут участвовать в "специальной военной операции".

Обычно находящиеся в запасе помогают регулярным войскам "подготовиться к большим учениям",

– заявил военный обозреватель пропагандистов Виктор Литовкин.

По его словам, якобы в указе не прописано никаких специальных условий собрания. Мол, документ типичен, как и каждый год.

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