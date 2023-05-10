Відповідний указ російський диктатор підписав 10 травня. У опублікованій росЗМІ частині указу не мовиться про те, які терміни зборів, скільки росіян призвуть, пише 24 Канал.

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Що відомо про новий указ Путіна

Постановляю призивати у 2023 році громадян Росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Росії, військах національної гвардії Росії, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки,

– мовиться в указі.

Згідно з документом, уряд та регіональна влада мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних із проведенням зборів.



Путін підписав указ про призов із запасу на військові збори / Фото з росЗМІ

Варто додати, що два пункти цього документа мають гриф "для службового користування".

Пропагандисти написали, що збори спрямовані "на вдосконалення бойового вишколу резервістів". Мовляв, це плановий захід, який проводять кожного року.

Максимальна тривалість зборів – два місяці, при цьому резервіст може провести на службі не більше 12 місяців,

– написали пропагандисти.

Також вони зазначили, що в середньому призов тих, хто перебуває у запасі, відбувається щорічно.

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У путінському указі публічно про це немає жодного слова. Однак пропаганда поспішила запевнити росіян, що нібито громадяни Росії, викликані на військові збори, "не братимуть участі у "спеціальній військовій операції".

Зазвичай ті, хто перебуває в запасі, допомагають регулярним військам "підготуватися до великих навчань",

– заявив військовий оглядач пропагандистів Віктор Литовкін.

За його словами, нібито в указі не прописано жодних спеціальних умов зборів. Мовляв, документ є типовим, як і щороку.

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