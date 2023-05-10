Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, збиття ракети "Кинджал" за допомогою американського ЗРК Patriot в черговий раз зруйнувало міф про "аналоговнєтність" цієї ракети.

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В медійному просторі "Кинджал" з'явився у 2018 році після промови Путіна. Тоді диктатор переконував, що цю ракету неможливо збити сучасними і перспективними системами ПРО і ППО. Це знову виявилися лише фантазії Путіна.

Тут виявляється, що ні. Немає "вундерваффе". Вона знищується та перехоплюється. А в грудні 2022 року Путін коментував постачання Patriot для України. Переконував, що С-300 – значно кращі. А самі Patriot будуть "пощьолкані",

– розповів Катков.

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Путін жахливо розбирається у військовій техніці

Як наголосив Катков, у Путіна дійсно незначні знання у сфері військової техніки. Буває, що це приводить до особливо "цікавих" рішень. Інколи важко зрозуміти, як хтось взагалі зміг до такого додуматися.

Путін доволі погано розбирається у військовій техніці. Коли вони спілкуються з Лукашенком щодо оборонних проєктів, то це нагадує розмову деменції з маразмом. Вони говорять про "штурмовики МіГ-25", хоч це насправді Су-25. Найцікавіше було, коли вони під Су-25 підвісили ядерну бомбу,

– розповів Катков.

Су-25 не призначений для того, щоб скидати ядерні бомби. Однак вони це зробили і перетворили штурмовик в одноразову річ разом з пілотом-смертником.

Україна збила ракету "Кинджал": коротко