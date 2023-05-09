Відповідну заяву під час брифінгу зробив спікер Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє 24 Канал.

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У Пентагоні підтвердили, що Україна збила "Кинджал"

Райдер підтвердив, що Повітряним силам України вдалося збити російську ракету "Кинджал",

Коли мовиться про готовність України, її інвентарю або відомостей про перехоплення ракет, я можу підтвердити, що вони збили російську ракету ("Кинджал" – 24 Канал), застосувавши систему протиракетної оборони Patriot,

– заявив спікер Пентагону.