Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает 24 Канал.

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В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила "Кинжал"

Райдер подтвердил, что Воздушным силам Украины удалось сбить российскую ракету "Кинжал",

Когда речь идет о готовности Украины, ее инвентаре или сведениях о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" – 24 Канал), применив систему противоракетной обороны Patriot,

– заявил спикер Пентагона.