Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, сбитие ракеты "Кинжал" с помощью американского ЗРК Patriot в очередной раз разрушило миф об "аналоговнетности" этой ракеты.
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В медийном пространстве "Кинжал" появился в 2018 году после речи Путина. Тогда диктатор убеждал, что эта ракета не может быть сбита современными и перспективными системами ПРО и ПВО. Это снова оказались лишь фантазии Путина.
Тут оказывается, что нет. Нет "вундерваффе". Она уничтожается и перехватывается. А в декабре 2022 года Путин комментировал поставки Patriot для Украины. Уверял, что С-300 – гораздо лучше. А сами Patriot будут "пощелканы",
– рассказал Катков.
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Путин ужасно разбирается в военной технике
Как отметил Катков, у Путина действительно незначительные знания в области военной техники. Бывает, что это приводит к особо "интересным" решениям. Иногда трудно понять, как кто вообще смог до такого додуматься.
Путин очень плохо разбирается в военной технике. Когда они общаются с Лукашенко по оборонным проектам, это напоминает разговор деменции с маразмом. Они говорят о "штурмовиках МиГ-25", хотя это на самом деле Су-25. Самое интересное было, когда они под Су-25 подвесили ядерную бомбу,
– рассказал Катков.
Су-25 не предназначен для того, чтобы сбрасывать ядерные бомбы. Однако они это сделали и превратили штурмовик в одноразовую вещь вместе с пилотом-смертником.
Украина сбила ракету "Кинжал": коротко
- Силы ПВО сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая. Это стало возможным благодаря передаче Украине ЗРК Patriot.
- Ранее россияне рассказывали, что это оружие не имеет аналогов. И убеждали, что "Кинжал" сбить невозможно.
- Недавно в Пентагоне официально подтвердили, что украинские военные сбили ракету "Кинжал" Такое заявление на брифинге сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.