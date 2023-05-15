Повістки українцям із російськими паспортами видають у деяких тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області. Таким чином окупанти намагаються поповнити втрати у живій силі та приховати поразки на фронті.

Читайте також У Росії придумали, як стягнути ще більше людей на фронт

Мобілізація українців на окупованих територіях

Чоловіків, що отримали російські паспорти, в окупованих містах і селах Херсонщини затримують проти їхньої волі, насильницьким способом.

Після затримання, під час першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації,

– повідомили у Генштабі.

Ті ж українці, що не можуть знайти необхідної суми хабаря або ж відмовляються його давати, змушені вдягати російську військову форму і відправлятися до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Відразу ж після цих навчань українців відправляють у гарячі точки – населені пункти області, що межують з лінією бойового зіткнення.

Ці незаконні дії окупантів спрямовані на те, щоб якомога сильніше затримати нову хвилю відкритої мобілізації у Росії та напруженості у країні у зв'язку з цим.

Хто воює на боці росіян в Україні