Повістки українцям із російськими паспортами видають у деяких тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області. Таким чином окупанти намагаються поповнити втрати у живій силі та приховати поразки на фронті.
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Мобілізація українців на окупованих територіях
Чоловіків, що отримали російські паспорти, в окупованих містах і селах Херсонщини затримують проти їхньої волі, насильницьким способом.
Після затримання, під час першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації,
– повідомили у Генштабі.
Ті ж українці, що не можуть знайти необхідної суми хабаря або ж відмовляються його давати, змушені вдягати російську військову форму і відправлятися до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Відразу ж після цих навчань українців відправляють у гарячі точки – населені пункти області, що межують з лінією бойового зіткнення.
Ці незаконні дії окупантів спрямовані на те, щоб якомога сильніше затримати нову хвилю відкритої мобілізації у Росії та напруженості у країні у зв'язку з цим.
Хто воює на боці росіян в Україні
- У Генштабі повідомляють, що Росія продовжує вербувати в'язнів – на полігони перекидають від 200 до 800 "зеків". Для них проводяться військові навчання, а потім щойно звільнених порушників закону везуть в Україну.
- Окрім того, на війну тепер відправлятимуть і російських сиріт – їх один з російських депутатів запропонував заманювати на фронт обіцянками житла. Для тих сиріт, що погодяться поїхати в Україну, знімуть обов'язковий віковий ценз у 23 роки на отримання квартири.
- На війні проти України воюватимуть і російські резервісти – 10 травня Путін підписав відповідний указ. Голова Служби зовнішньої розвідки вважає цей крок спробою Росії підготуватися до українського весняного контрнаступу.