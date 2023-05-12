Сиріт, яких Росія планує мобілізувати через нестачу військових, один з російських депутатів збирається заманювати обіцянками житла. Про це написав Олександр Ролик, голова Законодавчих зборів Приморського краю, передає 24 Канал.

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Росія вербує сиріт на війну

У Росії один з місцевих депутатів Приморського краю вніс законопроєкт про зняття вікового цензу на отримання житла для тих сиріт, які поїдуть воювати проти України. Олег Кожем'яко навіть похвалився, що у його регіоні цей проєкт вже навіть почали впроваджувати у дію.

При цьому запропоновано не пред'являти учасникам СВО із категорії дітей-сиріт вимоги про досягнення ними віку 23 років та не проводити оцінку їх адаптації до самостійного життя,

– написав Олександр Ролик.

Законопроєкт росіяни планують затвердити так скоро, як це тільки можливо – вже наприкінці травня його винесуть на розгляд місцевих депутатів одразу в трьох читаннях. Вочевидь, такий поспіх пов'язаний з величезними втратами російської армії на війні проти України.

Звісно ж, вбивства українців та відправку сиріт, які ще не досягли 23-річного віку росіяни спробували прикрити "добрими намірами". Зокрема, Ролик написав, що "підтримка учасників СВО є сьогодні у Примор'ї пріоритетним напрямком у роботі органів влади всіх рівнів".

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