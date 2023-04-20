Про це 24 Каналу розповів Леонід Гозман – російський опозиційний політик. За його словами, росіяни будуть вигадувати способи, як "відкосити" від армії.
Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення
Росія хоче бодай якось сформувати армію
Леонід Гозман наголосив, що Росія не зможе сформувати мільйонну армію у такий спосіб.
Це зроблено не для того, щоб більше народу отримало повістки, це зроблено для того, щоб було важче "відкосити" від армії,
– пояснив він.
На його думку, у російського диктатора Владіміра Путіна немає іншої стратегії, аніж завалювання українських військ трупами своїх солдатів.
Звісно, самі ж призовники будуть намагатися ухилятися від отримання повісток та приєднання до лав російської армії.
Леонід Гозман розказав, до чого призведе мобілізаційна реформа у Росії: дивіться відео
Росіяни уникатимуть мобілізації
Опозиціонер повідомив, що сподіватися на масові акції протесту від російського народу все ж не слід, тому що шансів повалити такий режим майже немає.
Гозман пояснив, що яскравим свідченням є бунт у Радянському Союзі.
"Було повстання в Новочеркаську, де відносно ліберальний Микита Сергійович Хрущов ні секунди не вагався й просто всіх розстріляв", – розказав він.
Тож росіян може чекати схожий кінець, тому єдиний варіант – "косити" від армії.
Ухилення будуть більші, ніж зараз, наприклад, хабарі військкомам. Вони озолотяться на цій справі, тому що, звичайно, корупція буде шалена,
– підкреслив Гозман.
За його словами, призовники вдаватимуться до всіх ймовірних способів: виїзд з країни, переховування у підвалах, лісах, самогубство – все, що завгодно.
Мобілізація в Росії: головне
- На фоні мобілізації та підготовки до контрнаступу ЗСУ серед росіян шириться паніка. У містах розповсюджуються листівки із закликом здаватися в полон та уникати мобілізації.
- Водночас у Росії вигадали креативний спосіб, як ефективніше поповнювати лави своєї армії. Тепер призовників будуть відстежувати по камерах відеонагляду.
- Охочих йти воювати все менше. Всі, хто виїхав з Росії, остаточно втратили бажання повернутися, а велика кількість росіян призовного віку збирається покидати країну.