Про це 24 Каналу розповів Леонід Гозман – російський опозиційний політик. За його словами, росіяни будуть вигадувати способи, як "відкосити" від армії.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Росія хоче бодай якось сформувати армію

Леонід Гозман наголосив, що Росія не зможе сформувати мільйонну армію у такий спосіб.

Це зроблено не для того, щоб більше народу отримало повістки, це зроблено для того, щоб було важче "відкосити" від армії,

– пояснив він.

На його думку, у російського диктатора Владіміра Путіна немає іншої стратегії, аніж завалювання українських військ трупами своїх солдатів.

Звісно, самі ж призовники будуть намагатися ухилятися від отримання повісток та приєднання до лав російської армії.

Леонід Гозман розказав, до чого призведе мобілізаційна реформа у Росії: дивіться відео

Росіяни уникатимуть мобілізації

Опозиціонер повідомив, що сподіватися на масові акції протесту від російського народу все ж не слід, тому що шансів повалити такий режим майже немає.

Гозман пояснив, що яскравим свідченням є бунт у Радянському Союзі.

"Було повстання в Новочеркаську, де відносно ліберальний Микита Сергійович Хрущов ні секунди не вагався й просто всіх розстріляв", – розказав він.

Тож росіян може чекати схожий кінець, тому єдиний варіант – "косити" від армії.

Ухилення будуть більші, ніж зараз, наприклад, хабарі військкомам. Вони озолотяться на цій справі, тому що, звичайно, корупція буде шалена,

– підкреслив Гозман.

За його словами, призовники вдаватимуться до всіх ймовірних способів: виїзд з країни, переховування у підвалах, лісах, самогубство – все, що завгодно.

Мобілізація в Росії: головне