Ця новина особливо вдарила по тих, хто збирався повертатися з еміграції до Росії, а тепер відмовиться від планів. Про це 24 Каналу розповів колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

До теми Заманюють пільгами та PlayStation 5: у Москві вербують на фронт прямо у метро

Пономарьов розповів, що в Росії працює електронна система "Держпослуги", з якої місяць тому заборонили видаляти свої акаунти росіянам.

Якщо ви там зареєструвалися, ви там назавжди. З самого початку очікувалося, що це робиться для мобілізації, для того, щоб надсилати повістки,

– додав мовець.

Росіяни не повертатимуться з-за кордону

Тепер, коли росіяни можуть електронними листами, навіть повідомленнями надсилати повістки, очікується збільшення кількості охочих виїхати за кордон. Адже якщо громадянин Росії не відреагував на отриману повістку і не прийшов до військкомату, він оголошується злочинцем.

Пономарьов зауважив, що більшість з тих, хто хотів втекти за кордон уже це зробили. Питання гостріше стоїть в тому, чи повертатимуться вони назад.

Дехто з росіян, які виїхали до Грузії чи Казахстану, почали зараз повертатися, адже в еміграції досить важко жити, зауважив колишній депутат держдуми. Все впирається в кошти і в ускладнені можливості влаштуватися на роботу.

А зараз дуже потужний сигнал, що повертатися не треба. Я вважаю, що люди його почують,

– резюмував Пономарьов.

Пономарьов прокоментував можливість нової хвилі мобілізації в Росії: дивитись відео

Що відомо про законопроєкт щодо електронних повісток в Росії