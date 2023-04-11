Ця новина особливо вдарила по тих, хто збирався повертатися з еміграції до Росії, а тепер відмовиться від планів. Про це 24 Каналу розповів колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.
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Пономарьов розповів, що в Росії працює електронна система "Держпослуги", з якої місяць тому заборонили видаляти свої акаунти росіянам.
Якщо ви там зареєструвалися, ви там назавжди. З самого початку очікувалося, що це робиться для мобілізації, для того, щоб надсилати повістки,
– додав мовець.
Росіяни не повертатимуться з-за кордону
Тепер, коли росіяни можуть електронними листами, навіть повідомленнями надсилати повістки, очікується збільшення кількості охочих виїхати за кордон. Адже якщо громадянин Росії не відреагував на отриману повістку і не прийшов до військкомату, він оголошується злочинцем.
Пономарьов зауважив, що більшість з тих, хто хотів втекти за кордон уже це зробили. Питання гостріше стоїть в тому, чи повертатимуться вони назад.
Дехто з росіян, які виїхали до Грузії чи Казахстану, почали зараз повертатися, адже в еміграції досить важко жити, зауважив колишній депутат держдуми. Все впирається в кошти і в ускладнені можливості влаштуватися на роботу.
А зараз дуже потужний сигнал, що повертатися не треба. Я вважаю, що люди його почують,
– резюмував Пономарьов.
Що відомо про законопроєкт щодо електронних повісток в Росії
- 11 квітня у держдумі Росії розглядатимуть законопроєкт, що дозволяє юридично прирівнювати електронні повістки до паперових. Повідомляється, що в Росії можуть запровадити сповіщення замовними поштовими відправленнями і дублювання їх через "Держпослуги".
- Раніше зареєстровані хотіли видалити свої електронні кабінети, однак цю функцію "Держпослуги" прибрали, посилаючись на те, що нібито електронні кабінети дуже часто зламують зловмисники.
- Нагадаємо, що 30 березня російський диктатор Владімір Путін підписав указ про весняний призов. На службу планують залучити близько 150 тисяч осіб віком від 18 до 27 років.