Эта новость особенно ударила по тем, кто собирался возвращаться из эмиграции в Россию, а теперь откажется от планов. Об этом 24 Каналу рассказал бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

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Пономарев рассказал, что в России работает электронная система "Госуслуги", из которой месяц назад запретили удалять свои аккаунты россиянам.

Если вы зарегистрировались, вы там навсегда. С самого начала ожидалось, что это делается для мобилизации, для того чтобы отправлять повестки,

– добавил говорящий.

Россияне не будут возвращаться из-за границы

Теперь, когда россияне могут электронными письмами, даже сообщениями посылать повестки, ожидается увеличение количества желающих уехать за границу. Ведь если гражданин России не отреагировал на полученную повестку и не пришел в военкомат, он объявляется преступником.

Пономарев отметил, что большинство из тех, кто хотел бежать за границу, уже это сделали. Вопрос острее стоит в том, будут ли они возвращаться обратно.

Некоторые из выехавших в Грузию или Казахстан россиян начали сейчас возвращаться, ведь в эмиграции достаточно тяжело жить, заметил бывший депутат госдумы. Все упирается в средства и в усложненные возможности устроиться на работу.

А сейчас очень мощный сигнал, что возвращаться не нужно. Я считаю, что люди его услышат,

– резюмировал Пономарев.

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