Об этом 24 Каналу рассказал Леонид Гозман – российский оппозиционный политик. По его словам, россияне будут придумывать способы, как "откосить" от армии.

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Россия хочет хоть как-то сформировать армию

Леонид Гозман подчеркнул, что Россия не сможет сформировать миллионную армию таким образом.

Это сделано не для того, чтобы больше народу получило повестки, это сделано для того, чтобы было труднее "откосить" от армии,

– объяснил он.

По его мнению, у российского диктатора Владимира Путина нет другой стратегии, чем заваливание украинских войск трупами своих солдат.

Конечно, сами призывники будут пытаться уклоняться от получения повесток и присоединения к рядам российской армии.

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Россияне будут избегать мобилизации

Оппозиционер сообщил, что надеяться на массовые акции протеста от российского народа все же не следует, потому что шансов свергнуть такой режим почти нет.

Гозман объяснил, что ярким свидетельством является бунт в Советском Союзе.

"Было восстание в Новочеркасске, где относительно либеральный Никита Сергеевич Хрущев ни секунды не колебался и просто всех расстрелял", – рассказал он.

Так что россиян может ждать похожий конец, поэтому единственный вариант – "косить" от армии.

Уклонения будут больше, чем сейчас, например, взятки военкомам. Они озолотятся на этом деле, потому что, конечно, коррупция будет страшная,

– подчеркнул Гозман.

По его словам, призывники будут прибегать ко всем возможным способам: выезд из страны, укрывательство в подвалах, лесах, самоубийство – все, что угодно.

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