Об этом в своем стриме сказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он рассказал о схеме, которую придумали оккупанты для отлова уклонистов.
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В России тихонько плачут военные комиссары – призывники не спешат идти в военкоматы. И вручить им бумажные повестки, пока не заработали электронные, тоже нельзя – по месту регистрации днем с огнем никого не разыщешь. Впрочем, оккупанты нашли решение как пополнить ряды "второй" горе-армии мира.
Теперь призывников в Москве будут отлавливать с помощью системы видеонаблюдения. Она будет распознавать лица, давать сигнал и этим людям будут вручать повестки. Опыт Гонконга москвичам понадобится,
– рассказал о новых порядках в России военный эксперт.
Олег Жданов о новой схеме отлова призывников в России: смотреть видео
Электронные повестки в России: последнее
- В России 11 апреля одобрили законопроект о Едином реестре военнообязанных. Согласно ему электронные повестки приравниваются к бумажным и они обладают аналогичным юридическим действием. Избежать их невозможно, потому что уже через 20 дней начнут действовать жесткие ограничения. Речь идет об управлении транспортом, возможности заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и выезжать за границу.
- Таким образом среди местного населения разлилась бурная волна паники. Кроме социального давления, это значительным образом ударило по и не без того нестабильной психике россиян. Соратникам Путина приходится каждый раз их успокаивать, рассказывая свою традиционную сказку: это никоим образом не мобилизация и "все идет по плану".
- Пропагандист Соловьев пытается оправдать нововведение и в очередной раз "залить в уши" потребителям информационного фаст-фуда, что Россия борется с "сатанистами и коллективным Западом" и "защита отечества" – обязанность каждого россиянина. Он подчеркнул, что каждый тамошний мужчина найдет свое место в строю.