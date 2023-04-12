Российские пропагандисты убеждают, что борются против "мирового сатанизма". Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

"Уже всем очевидно, почему это все, против кого мы боремся – против "мирового сатанизма". Это уже возражать не будем, да и они это не скрывают", – заявил один из гостей пропагандиста Соловьева.

Кроме того, россияне все же надеются, не только на свою нафантазированную "победу", но и на "достойное будущее". Но какое будущее может быть у страны-террориста?

"Здесь все-таки уверенность не только в "победе". Но и в "нашем достойном будущем". Это самое главное", – убежден депутат-пропагандист.

Какое вранье рассказывают пропагандисты: смотрите видео

Неужели цивилизация

Тем временем Владимир Соловьев очень радуется, что на болотах до некоторых россиян дошла цифровизация.

"У нас есть 34 миллиона, до которых наконец дошла цифровизация. Счастье-то какое", – заявил он.

Российский депутат решил рассказать историю, что ему звонят жители Забайкалья и жалуются, что у 30% их региона нет никакого интернета. Мол, госуслуги – это нормально для Москвы.

Нет связи, ничего нет. Даже этих смартфонов нет. Ну, народ этого просит как бы. Там, где нет связи, там приехали, повестки выдали – мужики сразу стали в строй. Там вообще этой проблемы не существует как таковой,

– заявил он.

Да, действительно, "место в строю найдет себе каждый", как считает Соловьев. Впрочем, он не уточнил, что говорится о строе черных пакетов. Которые не факт, что доедут обратно в "глубинку без связи".

Россияне до сих пор убеждают, что "защита отечества – священный долг". Мол, нужно самому позаботиться о том, чтобы отдать России свой долг. А в случае россиян – нужно самому позаботиться о том, чтобы пойти на удобрение для украинской почвы.

Мобилизация в России: последние новости