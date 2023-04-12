Російські пропагандисти переконують, що борються проти "світового сатанізму". Про це інформує 24 Канал.
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"Уже всім очевидно, чому це все, проти кого ми боремося – проти "мірового сатанізма". Це вже заперечувати не будемо, та і вони це не приховують", – заявив один із гостей пропагандиста Соловйова.
Окрім того, росіяни таки ще сподіваються, не лише на свою нафантазовану "перемогу", але й на "достойноє будущєє". Але яке майбутнє може бути в країни-терористки?
"Тут все-таки упевненість не лише в "перемозі". Але і в "нашем достойном будущєм". Оце найголовніше", – переконаний депутат-пропагандист.
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Невже цивілізація
Тим часом Владімір Соловйов дуже радіє, що на болотах до деяких росіян таки дійшла цифровізація.
"У нас є 34 мільйони, до яких нарешті дійшла цифровізація. Щастя-то яке", – заявив він.
Російський депутат вирішив розказати історію, що до нього дзвонять мешканці Забайкалля й жаліються, що у 30% їх регіону немає жодного інтернету. Мовляв, держпослуги – це нормально для Москви.
Ні зв'язку, нічого немає. Навіть цих смартфонів немає. Ну народ цього просить якби. Там, де зв'язку немає, там приїхали, повістки видали – мужики одразу стали в стрій. Там взагалі цієї проблеми не існує як такої,
– заявив він.
Так, дійсно, "мєсто в строю знайде собі кожен", як вважає Соловйов. Утім, він не уточнив, що мовиться про стрій чорних пакетів. Які не факт, що доїдуть назад в "глубінку без зв'язку".
Росіяни ще досі переконують, що "защіта отєчєства – свящєнний долг". Мовляв, треба самому подбати про те, щоби віддати Росії свій обов'язок. А у випадку росіян – треба самому подбати про те, щоби піти на добриво для українського ґрунту.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Російська Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки. Також в країні-агресорці створять Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тепер в Росії можна бути отримати не лише паперову, але й електронну повістку.
- При цьому, російські чиновники переконують, що це аж ніяк не пов'язано з мобілізацією. Мовляв, її нині не планують. Водночас, росіяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані отримувати повістки. А ухилянти, які отримали її, але не прийшли на порядок денний протягом 20 днів, матимуть обмеження на право керувати автівкою.
- Військовозобов'язаним росіянам, які отримали електронну повістку, заборонять виїжджати за кордон. Утім, до того часу, поки вони не прийдуть до військкомату.