Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист и видеоблогер Глеб Пьяных. Он убежден, что российские власти были не готовы к такой реакции и не считали, что россиян может охватить столь сильная паника.
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Пьяных заметил, что в России мобилизация не останавливалась ни на секунду, однако этот яркий факт поправки к законопроекту, так называемая электронная мобилизация – это очередной этап истории, который идет достаточно логично для России.
Когда была объявлена частичная мобилизация в сентябре, россияне в панике начали бежать из страны. И этот законопроект снова приведет к всеобщей российской панике.
К панике не были готовы
Пьяных предположил, что эти поправки в законопроект не принесут ничего нового, это лишь часть бюрократической работы. Вероятно, за ней стоит премьер-министр Михаил Мишустин, работавший в налоговой в прошлом.
Он оцифровывал Россию, чтобы с каждого человека копейку содрать, а теперь, когда военные за год провалили все, весь призыв, учет в военкоматах, когда они продемонстрировали свою полную импотенцию, ему дали указания, и он это дело сделал, потому что он это умеет,
– заметил оппозиционер.
Он считает, что российские власти не ожидали такой волны паники. Власти планировали, что это станет просто бюрократическим элементом, в то же время активно это сейчас обсуждается в госдуме, впоследствии в совете федерации, постоянно появляются новости.
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Действует на психику россиян
Журналист подчеркнул, что на совете федерации все проголосовали за это решение, только одна сенатор против, говорится о матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой.
Ох и хитрая, она хочет проскочить между всеми струйками и остаться у власти, а вместе с тем якобы быть приличным человеком. Не получится, безусловно, но это все новости, новости, новости, это все крутится и действует на психику русского народа,
– подчеркнул журналист.
Он считает это хорошим знаком того, что российский режим скорее прекратит свое существование.
Что известно о принятии решения про электронные повестки в России
- 11 апреля госдума юридически приравняла цифровые повестки к бумажным. Их будут отправлять по электронной почте, сообщениям, а также в электронный кабинет "Госуслуг". Кроме того, в России создадут Единый реестр военнообязанных.
- Ожидается, что повестки придут всем военнообязанным мужчинам и женщинам соответствующих профессий. Этим людям запретили покидать страну до прихода в военкомат.
- Если получившие повестку лица не отреагируют на это в течение 20 дней, у них заберут возможность управлять автомобилем, брать кредиты, заключать сделки с недвижимостью и открывать ИП.