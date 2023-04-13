Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст і відеоблогер Гліб П'яних. Він переконаний, що російська влада була не готова до такої реакції і не вважала, що росіян може охопити настільки сильна паніка.

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П'яних зауважив, що в Росії мобілізація не зупинялася ні на секунду, однак цей яскравий факт поправки до законопроєкту, так звана електронна мобілізація – це черговий етап історії, яка йде досить логічно для Росії.

Коли була оголошена часткова мобілізація у вересні, росіяни в паніці почали бігти з країни. І цей законопроєкт знову призведе до загальної російської паніки.

До паніки не були готові

П'яних припустив, що ці поправки до законопроєкту не принесуть нічого нового, це лише частина бюрократичної роботи. Імовірно, за нею стоїть прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін, який працював в податковій в минулому.

Він оцифровував Росію, щоб з кожної людини копійку здерти, а тепер, коли військові за рік провали все, увесь призов, облік у військкоматах, коли вони продемонстрували свою повну імпотенцію, йому дали вказівки, і він це діло зробив, бо він це вміє,

– зауважив опозиціонер.

Він вважає, що російська влада не очікувала аж такої хвилі паніки. Влада планувала, що це стане просто бюрократичними елементом, натомість це активно зараз обговорюється в держдумі, згодом в раді федерації, постійно з'являються новини.

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Діє на психіку росіян

Журналіст підкреслив, що на раді федерації всі проголосували за це рішення, лише одна сенаторка проти, мовиться про матір Ксенії Собчак Людмилу Нарусову.

Ох і хитра, вона хоче проскочити між усіма цівками і залишитися при владі, а разом з тим нібито бути пристойною людиною. Не вийде, безумовно, але це все новини, новини, новини, це все крутиться і діє на психіку російського народу,

– наголосив журналіст.

Він вважає це гарним знаком того, що російський режим швидше припинить своє існування.