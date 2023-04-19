Про це в своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він розповів про схему, яку придумали окупанти для відлову ухилянтів.
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В Росії тихенько плачуть військові комісари – призовники не квапляться йти до військкоматів. І вручити їм паперові повістки, поки не запрацювали електронні, теж зась – за місцем реєстрації днем з вогнем нікого не розшукаєш. Утім, окупанти знайшли рішення як поповнити лави "другої" горе-армії світу.
Тепер призовників в Москві відловлюватимуть за допомогою системи відеоспостереження. Вона розпізнаватиме обличчя, даватиме сигнал і цим людям вручатимуть повістки. Досвід Гонконгу москвичам знадобиться,
– розповів про нові порядки в Росії військовий експерт.
Олег Жданов про нову схему відлову призовників в Росії: дивитись відео
Електронні повістки в Росії: останнє
- В Росії 11 квітня схвалили законопроєкт про Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Згідно до нього електронні повістки прирівнюються до паперових і мають аналогічну юридичну дію. Уникнути їх неможливо, бо вже за 20 днів почнуть діяти жорсткі обмеження. Мовиться про керування транспортом, можливість укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП, брати кредити та виїжджати за кордон.
- Таким чином серед місцевого населення розлилася бурхлива хвиля паніки. Крім соціально тиску, це значним чином вдарило по й не без того нестабільній психіці росіян. Посіпакам Путіна доводиться щоразу їх заспокоювати, розповідаючи свою традиційну казку: це жодним чином не мобілізація і "всьо ідьот по плану".
- Пропагандист Соловйов намагається виправдати нововведення і вчергове "залити у вуха" споживачам інформаційного фаст-фуду, що Росія бореться з "сатаністами та колективним Заходом" і "защіта отєчєства" – обов'язок кожного росіянина. Він наголосив, що кожен тамтешній чоловік знайде своє місце в строю.