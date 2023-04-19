Про це в своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він розповів про схему, яку придумали окупанти для відлову ухилянтів.

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В Росії тихенько плачуть військові комісари – призовники не квапляться йти до військкоматів. І вручити їм паперові повістки, поки не запрацювали електронні, теж зась – за місцем реєстрації днем з вогнем нікого не розшукаєш. Утім, окупанти знайшли рішення як поповнити лави "другої" горе-армії світу.

Тепер призовників в Москві відловлюватимуть за допомогою системи відеоспостереження. Вона розпізнаватиме обличчя, даватиме сигнал і цим людям вручатимуть повістки. Досвід Гонконгу москвичам знадобиться,

– розповів про нові порядки в Росії військовий експерт.

Олег Жданов про нову схему відлову призовників в Росії: дивитись відео

Електронні повістки в Росії: останнє