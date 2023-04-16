Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що судячи з того, з якою швидкістю ухвалювався цей закон, мобілізацію в Росії будуть стрімко готувати.

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Відтягували до останнього моменту

Він нагадав, що Держдума ухвалювала закон в авральному режимі.

Три слухання в Держдумі за один день – це дуже рідкісний виняток з правил. Так швидко ухвалювали тільки закон "про фейки проти російської армії",

– зауважив політтехнолог.

На його думку, російська влада до останнього моменту відтягували мобілізацію і сподівались, що наберуть контрактників.

"Але коли припекло і стало зрозуміло, що умовно завтра фронт звалиться, тому що там не вистачає особового складу, тоді почали ухвалювати цей закон", – відзначив Галлямов.

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Війна стає тотальною

Намагаючись швидко узгодити це питання, вони створили додаткову кількість негативних інформаційних приводів.

Ця тема обросла додатковою кількістю смислів негативних для російської влади. Вони досягли лише того, що ця історія підірвала інформаційний простір. І це свідчить про те, що у них вже реально підгорає,

– наголосив співрозмовник.

Політтехнолог додав, що запровадження електронних повісток, дозволяє говорити, що війна стає тотальною. Це означає, що вже воює все російське суспільство.

"Зараз всі чоловіки призовного віку з острахом відкривають застосунок "Госуслугі" (через нього будуть надсилати електронні повістки – 24 Канал). В очікувані та розумінні своєї беззахисності перед російської держави опинилась вся чоловіча частина населення", – наголосив Аббас Галлямов.

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