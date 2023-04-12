Так, 11 квітня російська держдума ухвалила у третьому читанні цікавий законопроєкт. Він передбачає створення цифрового єдиного реєстру громадян Росії, які підлягають призову на військову службу.

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Росіяни від війни не втечуть

Згідно з цим законопроєктом, цифровий реєстр використовуватимуть російські військкомати. З його допомогою вручатимуть повістки.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що єдиний реєстр збирає персональну ідентифікаційну інформацію, зокрема:

медичні дані;

дані про освіту;

дані про місце проживання;

статус іноземного громадянства;

страхові та податкові дані.

Їх отримують від багатьох російських юридичних осіб, включно з податковою службою, слідчими органами, судами, медичними установами, фондом пенсійного та соціального страхування, центральною виборчою комісією та федеральними й місцевими органами влади.

Ухилянти будуть обмежені в правах

Здавалося б, виписали повістку, але ж можна її проігнорувати. Але в Росії вирішили закрутити гайки усім ухилянтам. Ті, кого призвали, не мають права покидати країну. Їм також необхідно упродовж 20 днів з моменту вручення повістки з'явитися до військкомату.

Якщо ж особа через 20 днів не з'явилася, то їй, згідно з відповідним законом, забороняють:

керувати транспортними засобами;

купувати або продавати нерухомість;

брати кредити.

Один із високопоставлених російських законодавців заявив, що відповідний закон виправить певні бюрократичні недоліки. Мовляв, їх виявили під час так званої часткової мобілізації, яку у Росії запровадили у вересні 2022 року.

Цікаво, що деякі російські воєнкори похвалили закон. Вони вважають, що його ухвалення – приклад здорової взаємодії між російськими громадянським суспільством і урядом. Зауважимо, що вони й виступають за агресивнішу політику формування збройних сил Росії.