Так, 11 апреля российская госдума приняла в третьем чтении интересный законопроект. Он предполагает создание цифрового единого реестра граждан России, подлежащих призыву на военную службу.
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Россияне от войны не убегут
Согласно этому законопроекту, цифровой реестр будут использовать российские военкоматы. С его помощью будут вручать повестки.
В Институте по изучению войны отметили, что единственный реестр собирает персональную идентификационную информацию, в частности:
- медицинские данные;
- данные об образовании;
- данные о месте жительства;
- статус иностранного гражданства;
- страховые и налоговые данные.
Их получают от многих российских юридических лиц, включая налоговую службу, следственные органы, суды, медицинские учреждения, фонд пенсионного и общественного страхования, центральную избирательную комиссию и федеральные и местные органы власти.
Уклонисты будут ограничены в правах
Казалось бы, выписали повестку, но можно ее проигнорировать. Но в России решили закрутить гайки всем уклонистам. Призванные не имеют права покидать страну. Им также необходимо в течение 20 дней с момента вручения повестки явиться в военкомат.
Если же лицо через 20 дней не явилось, то ему, согласно соответствующему закону, запрещают:
- управлять транспортными средствами;
- покупать или продавать недвижимость;
- брать кредиты.
Один из высокопоставленных российских законодателей заявил, что соответствующий закон исправит некоторые бюрократические недостатки. Мол, они были обнаружены во время так называемой частичной мобилизации, которую в России ввели в сентябре 2022 года.
Интересно, что некоторые российские военкоры похвалили закон. Они считают, что его принятие – пример здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством. Заметим, что они и выступают за более агрессивную политику формирования вооруженных сил России.
- В Институте по изучению войны подчеркивают, что Кремль "принял закон об использовании инструментов цифрового авторитаризма". А его цель – оцифровка и повышение эффективности выдачи повесток. Кроме того, это метод бороться с уклонистами.
- Составители отчета отметили, что ранее прогнозировали желание Кремля усилить контроль над населением. Для этого внутри страны должны были бы совместить меры социального контроля советского образца с большими данными и информационными технологиями 21 века.
- Аналитики напомнили, что Россия уже использовала распознавание лиц, QR-коды и технологии географического отслеживания мобильных устройств. Таким образом, внутри страны гарантировали соблюдение "драконовского карантина" в 2020 году.