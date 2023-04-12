Так, 11 апреля российская госдума приняла в третьем чтении интересный законопроект. Он предполагает создание цифрового единого реестра граждан России, подлежащих призыву на военную службу.

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Россияне от войны не убегут

Согласно этому законопроекту, цифровой реестр будут использовать российские военкоматы. С его помощью будут вручать повестки.

В Институте по изучению войны отметили, что единственный реестр собирает персональную идентификационную информацию, в частности:

медицинские данные;

данные об образовании;

данные о месте жительства;

статус иностранного гражданства;

страховые и налоговые данные.

Их получают от многих российских юридических лиц, включая налоговую службу, следственные органы, суды, медицинские учреждения, фонд пенсионного и общественного страхования, центральную избирательную комиссию и федеральные и местные органы власти.

Уклонисты будут ограничены в правах

Казалось бы, выписали повестку, но можно ее проигнорировать. Но в России решили закрутить гайки всем уклонистам. Призванные не имеют права покидать страну. Им также необходимо в течение 20 дней с момента вручения повестки явиться в военкомат.

Если же лицо через 20 дней не явилось, то ему, согласно соответствующему закону, запрещают:

управлять транспортными средствами;

покупать или продавать недвижимость;

брать кредиты.

Один из высокопоставленных российских законодателей заявил, что соответствующий закон исправит некоторые бюрократические недостатки. Мол, они были обнаружены во время так называемой частичной мобилизации, которую в России ввели в сентябре 2022 года.

Интересно, что некоторые российские военкоры похвалили закон. Они считают, что его принятие – пример здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством. Заметим, что они и выступают за более агрессивную политику формирования вооруженных сил России.