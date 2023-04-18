У соцмережах росіяни скаржаться та не можуть зрозуміти, хто ж стоїть за цими листівками, передає 24 Канал.
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Тим часом на вулицях Краснодара, Ростова-на-Дону та інших містах поширюють антивоєнні плакати, на яких:
- закликають окупантів здаватися в полон,
- а також уникати мобілізації.
Побачила на вулиці, але навіть побоялася підходити,
– написала одна з росіянок у соцмережах.
Листівки, на яких розповідають про те, як здатися в полон та вижити, росіяни називають такими, що дискредитують армію.
Росіяни панікують через антивоєнні листівки / Фото 24 Каналу
Цікаво, що лише нещодавно родичі мобілізованих із Татарстану благали, аби їхніх чоловіків не відправляли на смерть в Україну. Мобілізованих кинули штурмувати Авдіївку лишень зі стрілецькою зброєю і без підтримки артилерії. Родичі зазначають, що мобілізовані не мають досвіду та потрібного екіпірування. Окупантів привезли на Авдіївський напрямок.
Контрнаступ ЗСУ точно буде
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов не розкриває деталей контрнаступу. Утім, зазначає, що це буде швидко. Для ефективних наступальних дій Україні необхідна зброя дальнього ураження, артилерія та потужні засоби ППО, аби мати перевагу в повітрі.
- А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ. У Києва немає жодних секретів від партнерів. До цього він говорив, що масштабний контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже влітку. Найбільший тиск щодо початку операції відбувається зсередини суспільства.