У соцмережах росіяни скаржаться та не можуть зрозуміти, хто ж стоїть за цими листівками, передає 24 Канал.

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Тим часом на вулицях Краснодара, Ростова-на-Дону та інших містах поширюють антивоєнні плакати, на яких:

закликають окупантів здаватися в полон,

а також уникати мобілізації.

Побачила на вулиці, але навіть побоялася підходити,

– написала одна з росіянок у соцмережах.

Листівки, на яких розповідають про те, як здатися в полон та вижити, росіяни називають такими, що дискредитують армію.

Росіяни панікують через антивоєнні листівки / Фото 24 Каналу

Цікаво, що лише нещодавно родичі мобілізованих із Татарстану благали, аби їхніх чоловіків не відправляли на смерть в Україну. Мобілізованих кинули штурмувати Авдіївку лишень зі стрілецькою зброєю і без підтримки артилерії. Родичі зазначають, що мобілізовані не мають досвіду та потрібного екіпірування. Окупантів привезли на Авдіївський напрямок.

Контрнаступ ЗСУ точно буде