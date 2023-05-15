Такі заяви прокоментував 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що раніше вербування ув'язнених було фактично магістральною лінією і стосувалося ПВК "Вагнер".

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"Ми пам'ятаємо відеокадри, де Євгєній Пригожин особисто приїжджав до місць позбавлення волі, закликав, вербував, рекламував службу. Виставляв умови щодо й оплати цієї "праці", і щодо того, що буде, коли пройде пів року, що вони зможуть "розраховувати на дострокове звільнення", – розказав Попович.

За словами військового оглядача, до лав найманців завербували 50 – 60 тисяч зеків. Усе, щоби Росія провела завдяки їм наступ, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Тобто, відповідно, коли ми кажемо про 50 – 60 тисяч, і коли ми кажемо про 250 тут, 250 там, то, зрозуміло, що ці темпи зменшилися,

– додав він.

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Вербують різні категорії

Денис Попович наголосив, що тепер у ПВК "Вагнер" вже немає такої можливості вербувати до своїх лав ув'язнених. І тепер цим займається міноборони країни-агресорки. Однак, окрім зеків, тепер окупанти вербують й інші категорії людей.

"За останніми даними, діти-сироти й люди, які проходили лікування в психіатричних клініках на території Росії. Такі дані є щодо певних підрозділів, які діють на ділянці Сватове – Кремінна", – розказав військовий оглядач.

На його думку, вербування людей, які лікувалися в психіатричних лікарнях, стане перешкодою для російського війська.

"Треба розуміти, які в них діагнози, чого вони там лікуються. Думаю, що їх будуть використовувати в першій лінії. Тобто, це будуть люди, які матимуть "долю, якій не позаздриш". Вони очевидно можуть бути першими, хто буде брати на себе удари української армії. Вони розбігатимуться", – зауважив Попович.

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