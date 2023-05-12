Два варіанти набору нових окупантів

Бункерний дід оголосив призов резервістів на військові збори. Це щорічний захід, але цього року атмосфера для їхнього проведення сильно відрізняється.

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Москві необхідно поповнювати окупаційний контингент. Прихована мобілізація результату не забезпечує. Регіони не впораються. План набору 400 тисяч осіб на контракт не виконується.

Провал набору в армію означатиме, що восени у них розпочнуться величезні проблеми з особовим складом.

Залишаються два варіанти – нова публічна хвиля мобілізації (категорично непопулярний захід) та комбінація різних сурогатів, коли військовозобов'язаних підвішують з перспективою подальшого відправлення "на забій" в Україну. Збори – один із таких сурогатів.

Зовсім необов'язково, що резервістів відправлять на фронт. Але факти доводять російським громадянам – можуть, ще як можуть. Уточнять дані, порозважають на полігонах, а потім – повістка.

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Куди поділася російська армія

На тлі рішення про збори з новою силою зазвучало питання про те, а куди поділася професійна армія та частково мобілізовані? Якими є реальні втрати російських військ?

Висока ймовірність, що народ вирішить тікати не лише від мобілізації, а й від зборів, як прелюдії до мобілізації. І це правильне рішення.

Багато тисяч російських мобілізованих, які думали, що саме з ними нічого не станеться, вже загинули або зазнали інвалідності. Потрібно рятуватися, поки є можливість.