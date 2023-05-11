Об этом 24 Каналу рассказала Алиса Сысоева – депутат Запорожского районного совета. По ее словам, россияне уже грабят коммунальные учреждения. Не исключено, что снова будут мародерить и в жилых домах.

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На местных очень давят

Недавно российские захватчики начали проводить так называемую эвакуацию в Геническе на Херсонщине и в Энергодаре в Запорожье.

"Ни для кого не секрет, что в Бердянске и Кириловке они (россияне – 24 Канал) размещали свою технику и войска. Есть вероятность, что именно эти города избраны для того, чтобы использовать людей как живой щит", — рассказала Алиса Сысоева.

Пока нет информации, что эвакуация принудительная и людей хватают прямо на улицах. Впрочем, есть морально-психологическое давление на жителей, в частности, на родителей, которым угрожают, если они не эвакуируют детей и не уедут сами. К сожалению, люди не могут спорить с вооруженными военными.

Официально есть информация, что российские мародеры вывозят все из коммунальных учреждений, больниц. Не исключено, что они будут мародерить (в квартирах – 24 Канал), потому что они это всегда делали. С жильем людей, которые в начале имели возможность выехать с оккупированных территорий,

– отметила депутат.

В частности, в домах и на гаражах горожан появлялись листовки, в которых хозяевам угрожали при неявке 3 дней, "национализировать" их имущество. Кроме того, уже несколько месяцев россияне закрыли пропускной пункт в Васильевке. Даже сейчас, когда объявлена так называемая эвакуация, у людей нет возможности уехать на территорию Украины.

К сожалению, до власти не доходит вся информация с оккупированных территорий, поэтому подробно, что там происходит, рассказать невозможно. Впрочем, надеяться на то, что оккупанты изменятся — бесполезно.

Алиса Сысоева о деталях "эвакуации" в Запорожье: смотреть видео



Оккупанты будут обороняться

Украинские военные информируют, что россияне продолжают обороняться и укрепляться. Фиксируется, в частности, движение и ее движение в направлении фронта.

К сожалению, надеяться, что все они выйдут, а мы зайдем в наши города. Такого нет, они готовятся явно к обороне и освобождать наши территории придется силой,

– заметила Сысова.

Вооруженные Силы Украины безусловно деоккупируют все территории. Однако на это нужно время и необходимое количество сбоев.

Объявление "эвакуации" на оккупированных территориях: что известно