Про це 24 Каналу розповіла Аліса Сисоєва – депутатка Запорізької районної ради. За її словами, росіяни уже грабують комунальні установи. Не виключено, що знову мародеритимуть і в житлових будинках.
До теми Про "жест доброї волі" говорити рано, може бути провокація, – Гуменюк про "евакуацію" окупантів
На місцевих дуже тиснуть
Нещодавно російські загарбники почали проводити так звану евакуацію у Генічеську на Херсонщині та в Енергодарі на Запоріжжі.
"Ні для кого не секрет, що у Бердянську та Кирилівці вони (росіяни – 24 Канал) розташовували свою техніку та війська. Є ймовірність, що саме ці міста обрані для того, щоб використовувати людей як живий щит", — розповіла Аліса Сисоєва.
Поки немає інформації про те, що евакуація примусова і людей хапають прямо на вулицях. Втім є морально-психологічний тиск на мешканців, зокрема на батьків, яким погрожують, якщо вони не евакуюють дітей та не виїдуть самі. На жаль, люди не можуть сперечатися з озброєними військовими.
Офіційно є інформація, що російські мародери вивозять усе з комунальних установ, лікарень. Не виключено, що вони будуть мародерити (у квартирах – 24 Канал), бо вони це завжди робили. З помешканнями людей, які на початку мали можливість виїхати з окупованих територій,
— зазначила депутатка.
Зокрема, в оселях та на гаражах містян з’являлися листівки, у яких господарям погрожували при неявці 3 днів, “націоналізувати" їхнє майно. Крім того, вже як декілька місяців росіяни закрили пропускний пункт у Василівці. Навіть зараз, коли оголошена так звана евакуація, у людей немає можливості виїхати на територію України.
На жаль, до влади не доходить уся інформація з окупованих територій, тому детально про те, що там відбувається розповісти неможливо. Втім сподіватися на те, що окупанти зміняться — марно.
Аліса Сисоєва про деталі "евакуації" на Запоріжжі: дивитись відео
Окупанти оборонятимуться
Українські військові інформують, що росіяни продовжують оборонятись та укріплюватись. Фіксується, зокрема, рух техніки та її рух в напрямку фронту.
На жаль, сподіватись на те, що всі вони вийдуть, а ми зайдемо у наші міста. Такого немає, вони готуються вочевидь до оборони й звільняти наші території доведеться силою,
– зауважила Сисова.
Збройні Сили України, безумовно, деокупують усі території. Проте на це потрібен час та необхідна кількість збої.
Оголошення "евакуації" на окупованих територіях: що відомо
- В Енергоатомі заявили, що росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС понад 3 тисячі працівників. Ще з початку окупації їм заборонили виїзд з міста. До того ж це доводить, що окупанти показують власну неспроможність забезпечити експлуатацію ЗАЕС. Адже там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, людей вивозять у ті райони тимчасово захоплених територій, де стоять російські військові підрозділи.
- Крім того, в окупованому Генічеську загарбники також розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації. Проведення так званих евакуацій свідчить про те, що росіяни в передчутті контрнаступу та готуються до нових "жестів доброї волі".