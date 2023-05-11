Про це 24 Каналу розповіла Аліса Сисоєва – депутатка Запорізької районної ради. За її словами, росіяни уже грабують комунальні установи. Не виключено, що знову мародеритимуть і в житлових будинках.

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На місцевих дуже тиснуть

Нещодавно російські загарбники почали проводити так звану евакуацію у Генічеську на Херсонщині та в Енергодарі на Запоріжжі.

"Ні для кого не секрет, що у Бердянську та Кирилівці вони (росіяни – 24 Канал) розташовували свою техніку та війська. Є ймовірність, що саме ці міста обрані для того, щоб використовувати людей як живий щит", — розповіла Аліса Сисоєва.

Поки немає інформації про те, що евакуація примусова і людей хапають прямо на вулицях. Втім є морально-психологічний тиск на мешканців, зокрема на батьків, яким погрожують, якщо вони не евакуюють дітей та не виїдуть самі. На жаль, люди не можуть сперечатися з озброєними військовими.

Офіційно є інформація, що російські мародери вивозять усе з комунальних установ, лікарень. Не виключено, що вони будуть мародерити (у квартирах – 24 Канал), бо вони це завжди робили. З помешканнями людей, які на початку мали можливість виїхати з окупованих територій,

— зазначила депутатка.

Зокрема, в оселях та на гаражах містян з’являлися листівки, у яких господарям погрожували при неявці 3 днів, “націоналізувати" їхнє майно. Крім того, вже як декілька місяців росіяни закрили пропускний пункт у Василівці. Навіть зараз, коли оголошена так звана евакуація, у людей немає можливості виїхати на територію України.

На жаль, до влади не доходить уся інформація з окупованих територій, тому детально про те, що там відбувається розповісти неможливо. Втім сподіватися на те, що окупанти зміняться — марно.

Аліса Сисоєва про деталі "евакуації" на Запоріжжі: дивитись відео



Окупанти оборонятимуться

Українські військові інформують, що росіяни продовжують оборонятись та укріплюватись. Фіксується, зокрема, рух техніки та її рух в напрямку фронту.

На жаль, сподіватись на те, що всі вони вийдуть, а ми зайдемо у наші міста. Такого немає, вони готуються вочевидь до оборони й звільняти наші території доведеться силою,

– зауважила Сисова.

Збройні Сили України, безумовно, деокупують усі території. Проте на це потрібен час та необхідна кількість збої.

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