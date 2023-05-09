Про "жест доброї волі" у Скадовську поки говорити зарано. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Є елемент провокації: що криється за російською "евакуацією" у Запорізькій області

Що відомо про "евакуацію" окупантів у Скадовську

За словами Гуменюк, інформація про евакуацію у Скадовську – дуже складний процес, він довготривалий. Російські загарбники дійсно потроху вивозять речі, але розраховувати, що це той самий "жест доброї волі" ще зарано.

Треба розуміти, що це може бути провокація для того, щоб показати, який напрямок у них нібито слабкий. Але ми прораховуємо багато кроків вперед,

– наголосила Гуменюк.

"Евакуація" росіян на окупованих територіях