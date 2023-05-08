Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, цілком ймовірно, що колаборанти розуміють, що війна може добратися до них надзвичайно швидко. Тому вони й хочуть їхати.

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Це також стосується усякого російського персоналу, який прибув на територію Запорізької області після окупації. Вони усвідомлюють, що контрнаступ ЗСУ може статися на цьому напрямку.

Є також елемент провокації

Як наголосив Федоров, у війні часто надзвичайно важливим є мистецтво обману. Тому заяви про так звану "евакуацію" можна також сприймати як певну провокацію з боку окупантів.

Є елемент провокації. Ці місцеві гауляйтери та інші колаборанти можуть ніби заманювати ЗСУ. Щось на кшталт "ми тут ослабляємо оборону, забираємо цивільних. Так що рухайтеся сюди". А натомість окупанти можуть готуватися там, щоб зустріти ЗСУ на підготовлених рубежах,

– припустив Федоров.

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У будь-якому випадку не варто забувати, що в таких заявах можуть бути певні елементи обману. Однак українське командування точно це розуміє.

Так звана "евакуація" на Запоріжжі: коротко