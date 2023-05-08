Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, цілком ймовірно, що колаборанти розуміють, що війна може добратися до них надзвичайно швидко. Тому вони й хочуть їхати.
До теми Окупанти заявляють про "евакуацію" на Запоріжжі: в Мелітополі – черги на заправках
Це також стосується усякого російського персоналу, який прибув на територію Запорізької області після окупації. Вони усвідомлюють, що контрнаступ ЗСУ може статися на цьому напрямку.
Є також елемент провокації
Як наголосив Федоров, у війні часто надзвичайно важливим є мистецтво обману. Тому заяви про так звану "евакуацію" можна також сприймати як певну провокацію з боку окупантів.
Є елемент провокації. Ці місцеві гауляйтери та інші колаборанти можуть ніби заманювати ЗСУ. Щось на кшталт "ми тут ослабляємо оборону, забираємо цивільних. Так що рухайтеся сюди". А натомість окупанти можуть готуватися там, щоб зустріти ЗСУ на підготовлених рубежах,
– припустив Федоров.
Дивіться розмову з Юрієм Федоровим на ютубі 24 Каналу
У будь-якому випадку не варто забувати, що в таких заявах можуть бути певні елементи обману. Однак українське командування точно це розуміє.
Так звана "евакуація" на Запоріжжі: коротко
- Колаборанти оголосили про так звану "евакуацію" цивільного населення з 18 населених пунктів тимчасово окупованої території Запорізької області. Все це відбувається на тлі того, що Україна готує контрнаступ.
- Мер Мелітополя Іван Федоров закликав не довіряти окупантам. Деяких українців вони вивозять ближче до окупованої Кирилівки та Бердянська. Однак більшість людей насильно депортують на територію Росії.
- Як наголосила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, людей вивозять в ті райони, де стоять російські підрозділи. Окупанти хочуть використати населення як "живий щит".