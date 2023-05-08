Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, вполне вероятно, что коллаборанты понимают, что война может добраться до них очень быстро. Потому они и хотят ехать.

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Это также касается всякого российского персонала, прибывшего на территорию Запорожской области после оккупации. Они осознают, что контрнаступление ВСУ может пойти на этом направлении.

Есть также элемент провокации

Как подчеркнул Федоров, в войне часто чрезвычайно важно искусство обмана. Поэтому заявления о так называемой эвакуации можно также воспринимать как определенную провокацию со стороны оккупантов.

Есть элемент провокации. Эти местные гауляйтеры и другие коллаборанты могут заманивать ВСУ. Что-то вроде "мы здесь ослабляем оборону, забираем гражданских. Так что двигайтесь сюда". А оккупанты могут готовиться там, чтобы встретить ВСУ на подготовленных рубежах,

– предположил Федоров.

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В любом случае не следует забывать, что в таких заявлениях могут быть определенные элементы обмана. Однако украинское командование это точно понимает.

Так называемая "эвакуация" в Запорожье: коротко