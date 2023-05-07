Как сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, людей вывозят в районы временно захваченных территорий, где стоят российские военные подразделения. Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По ее словам, враг будет использовать гражданское население в качестве "живого щита".

Мы видим имитацию заботы о местном населении каждый раз, когда у оккупантов немного подгорает. Мы видели такие действия и на правом берегу, когда они развивали активность по перемещению местного населения. Мы наблюдаем это и на левом берегу Херсона сейчас, когда видим, что они, проявляя псевдозаботу, пытаются эвакуировать людей вглубь,

– подчеркнула Гуменюк.

Она констатировала, что украинцев захватчики увозят туда, где сконцентрированы российские подразделения и техника. Также Гуменюк отметила, что украинцев из Энергодара Запорожской области оккупанты вывозят в Бердянск, однако не потому, что считают этот населенный пункт безопасным, а потому, что стремятся убедить всех, что на Запорожье есть более "безопасные места".

Что известно о срочной "эвакуации" с оккупированных территорий Запорожья

Ранее мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты срочно организуют "эвакуацию" из:

Токмака,

Пологов,

Молочанска в Бердянск.

По его данным, речь идет о принудительной депортации не менее 70 тысяч человек, часть из которых будут составлять дети. Вместе с тем назначенный Москвой гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий выдал, что "эвакуируют" украинцев из 18 прифронтовых населенных пунктов из-за якобы "активизации обстрелов со стороны ВСУ".

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, российские захватчики, вероятно, планируют сделать "жест доброй воли". Там захватчики развесили объявление с памяткой действий в случае эвакуации. Там советуют людям закрыть окна и двери в доме, собрать "тревожный чемодан" и прибыть в пункт собрания.