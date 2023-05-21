Унаслідок атаки рятувальники не постраждали. Однак загинув собака, який колись знайшов серед пожежників свій прихисток.

Зверніть увагу Росіяни атакували Харківщину: є руйнування та постраждалий

Наслідки ворожого обстрілу

Через російський обстріл пошкоджені альтанка на території пожежної частини, вікна будівлі та 2 легкових автомобілі особового складу. Жертвою атаки став собака на прізвисько Бадік, який тривалий час жив на території частини і рятувальники називали його службовим псом.

Увесь час частина слугувала острівцем безпеки і прихистком для сотень місцевих, що звертались за допомогою. Саме тут до сьогоднішнього дня свій прихисток знайшов і "службовий" пес Бадік. На жаль, після цієї атаки він не вижив,

– повідомили в ДСНС.



Бадік, якого вбили росіяни / Фото ДСНС

Наслідки російського обстрілу / Фото ДСНС

Росія обстріляла Харківщину

Увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. Під ворожим ударом опинилося селище Циркуни неподалік Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.

Одна з ворожих ракет влучила в поле, а інша – у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки є руйнування. Крім того, місцевий мешканець зазнав травм.