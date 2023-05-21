Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях. Станом на 20:08 в області відбій тривоги.

Зверніть увагу Російська авіабомба зірвалася із літака та впала на житлові будинки на Донеччині

У Харкові пролунали вибухи

Близько 19:30 у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Через лічені хвилини в обласному центрі пролунали вибухи.

Загроза атаки також зберігається і для області.

Ворог завдав удару по селищу Циркуни біля Харкова. За словами Олеги Синєгубова, одна ракета С-300 впала у полі, інша влучила у приватний житловий будинок.

На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється,

– заявив Синєгубов.

Тим часом росіяни, які буцімто "зовсім не нацисти" радіють повідомленням про вибухи. Кажуть, що це "салют" на честь їхнього "побєдобєсія" після нібито взяття Бахмута, про яке Євгеній Пригожин заявив не вперше. І традиційно, росіяни, які звуть себе "денацифікаторами", хочуть винищення усіх українців.

І не обходиться без сподівань на "наступ на Харків" після відступу з Балаклії, Ізюма, Куп'янська, Вовчанська, Лимана, Берислава та Херсона.





Реакція росіян на вибухи в Харкові / Скриншоти

Окупанти бомблять Єнакієво

20 травня у тимчасово окупованому Єнакієвому на Донеччині пролунав потужний вибух. Пропагандисти одразу ж заявили про нібито атаку з боку ЗСУ. Та як з'ясувалося, причиною вибуху стало чергове падіння авіабомби з російського винищувача.

Снаряд упав у районі приватного сектору міста, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Вибух утворив вирву, глибиною кілька метрів. Постраждалих немає.

Варто відзначити, що це вже не перший подібний інцидент, адже 20 квітня цього року 2 авіабомби з російського винищувача впали на Бєлгород. Одна з них вибухнула, а іншу утилізовували на полігоні.