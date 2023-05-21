Авіабомба росіян впала на місто Єнакієво на Донеччині, яке з 2014 року перебуває в ворожій окупації. Унаслідок цього пошкоджені житлові будинки, а на місці падіння бомби утворилася велетенська вирва.
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Наслідки падіння авіабомби
Звісно ж, що пропагандисти не опустили можливості звинуватити Україну в нібито ракетному ударі по місту, а так званий "слідчий комітет" країни-терориста говорить про розслідування "української атаки".
Однак унаслідок падіння авіабомби з російського винищувачі, кілька будинків приватного сектору міста Єнакієве пошкоджені. Однак окупаційна влада каже, що жертв чи постраждалих немає.
Наслідки падіння російської бомби на Єнакієве: дивіться відео
Як Росія бомбила Бєлгород
Такі інциденти трапляються не вперше. Наприклад, 20 квітня Росія вирішила "бомбити" Бєлгород – на житлові масиви міста впали одразу дві авіабомби, одна з яких вибухнула. Російська влада заявила, що падіння авіабомб з винищувача Су-34 було позаштатним. Унаслідок цього, за словами російської влади, постраждали 2 людей, ще чимало людей довелося евакуйовувати, коли сапери знайшли другу бомбу.
Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що позаштатного скидання одразу двох авіабомб не буває. А це означає, що Росія свідомо вирішила скинути снаряди на Бєлгород.