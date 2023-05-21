Авиабомба россиян упала на город Енакиево Донецкой области, который с 2014 года находится под вражеской оккупацией. В результате повреждены жилые дома, а на месте падения бомбы образовалась гигантская воронка.

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Последствия падения авиабомбы

Конечно, пропагандисты не упустили возможности обвинить Украину в якобы ракетном ударе по городу, а так называемый "следственный комитет" страны-террориста говорит о расследовании "украинской атаки".

Однако в результате падения авиабомбы с российского истребителя, несколько домов частного сектора города Енакиево повреждены. Однако оккупационные власти говорят, что жертв или пострадавших нет.

Последствия падения российской бомбы на Енакиево: смотрите видео

Как Россия бомбила Белгород

Такие инциденты случаются не в первый раз. К примеру, 20 апреля Россия решила "бомбить" Белгород – на жилые массивы города упали сразу две авиабомбы, одна из которых взорвалась. Российские власти заявили, что падение авиабомб с истребителя Су-34 было внештатным. В результате этого, по словам российских властей, пострадали 2 человека, еще немало людей пришлось эвакуировать, когда саперы нашли вторую бомбу. Ее утилизировали на полигоне.

Интересно, что сначала пропагандисты говорили об "обстреле со стороны ВСУ", но потом им, очевидно, изменили методички и они сами же опровергли эту версию, а так называемое минобороны страны-террориста признало, что взрыв в Белгороде вызвали российские авиабомбы ФАБ-500 весом пол тонны.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что внештатный сброс сразу двух авиабомб не бывает. А это значит, что Россия сознательно решила сбросить снаряды на Белгород. Среди причин – обвинение Украины (не удалось) и запугивание гражданских.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что внештатного сброса сразу двух авиабомб не бывает. А это значит, что Россия сознательно решила сбросить снаряды на Белгород.