Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях. По состоянию на 20.08 в области отбой тревоги.
Обратите внимание Российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома Донецкой области
В Харькове раздались взрывы
Около 19.30 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Спустя считанные минуты в областном центре раздались взрывы.
Угроза атаки также сохраняется и для области.
Враг нанес удар по поселку Циркуны возле Харькова. По словам Олега Синегубова, одна ракета С-300 упала в поле, другая попала в частный жилой дом.
К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется,
– заявил Синегубов.
Между тем россияне, которые якобы "совсем не нацисты" радуются сообщениям о взрывах. Говорят, что это "салют" в честь их "победобеседания" после якобы взятия Бахмута, о котором Евгений Пригожин заявил не впервые. И традиционно, россияне, которые зовут себя "денацификаторами", хотят уничтожить всех украинцев.
И не обходится без надежд на "наступление на Харьков" после отступления из Балаклеи, Изюма, Купянска, Волчанская, Лимана, Берислава и Херсона.
Реакция россиян на взрывы в Харькове / Скриншоты
Оккупанты бомбят Енакиево
20 мая во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прогремел мощный взрыв. Пропагандисты сразу же заявили о якобы атаке со стороны ВСУ. Как выяснилось, причиной взрыва стало очередное падение авиабомбы с российского истребителя.
Снаряд упал в районе частного сектора города, в результате чего повреждены жилые дома. Взрыв образовал воронку, глубиной несколько метров. Пострадавших нет.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент, ведь 20 апреля этого года 2 авиабомба с российского истребителя упали на Белгород. Одна из них взорвалась, а другую утилизировали на полигоне.