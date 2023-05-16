Раніше нагадування про українське літо помічали у низці окупованих міст України. А нещодавно нова партія плакатів появилася у Мелітополі, пише 24 Канал.

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Кінець колаборантам скоро

Як повідомили джерела 24 Каналу, нові плакати з‘явилися в районі ТРЦ "Амстор". На усіх них величезними цифрами зазначена дата – 1 серпня. Саме у цей день партизани передбачають завершення "російської весни" та початок "українського літа".

Окрім дати та годинника на них можна розгледіти й обличчя колаборантів Галини Данильченко, Євгена Балицького та Володимира Рогова. А також посилання на сайт, де вони разом з Денисом Пушиліним розміщені під красномовним заголовком "Перший список".

Кінець колаборантам. Українське літо скоро. Останній серпень для зрадників. Останній серпень для ра*истів,

– зазначено на інтернет-ресурсі.

Окрім повідомлення, адресованого спільникам окупантів, автори сайту також зазначили, що за все прийде розплата. А також встановили зворотній відлік до очікуваної дати.

У Мелітополі з'явилися нові плакати-послання / Джерело 24 Каналу

Де раніше бачили меседжі окупантам

Плакати, що віщують окупантам кінець, бачили й раніше у низці окупованих міст. Мовиться, зокрема, про Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь та Донецьк, який під окупацією країни-терористки перебуває не один рік.

Окрім пик колаборантів на цих плакатах також зображувалися й Збройні сили України. Однак їх усі об'єднувала одна дата, як початок "жесту доброї волі" загарбників.

Цікаво, що Євгена Балицького "вивішували" уже не раз. І все це після того, як так званий губернатор Запорізької області відзначився панічним зверненням, що ЗСУ нібито можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".

Не раз на плакатах бачили й так званого так званим представника головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова. Він є головою руху "Ми вмєстє с Росієй" та виступав за входження Запорізької області до складу країни-окупантки. Ба більше, колаборант сприяв видачі російських паспортів у Мелітополі.

Щодо Галини Данильченко, то вона є колаборанткою, яку після окупації Мелітополя призначили керувати так званою адміністрацією міста.