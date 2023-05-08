Раніше плакати з зображеннями колаборантів та датою 1.08 бачили у тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі. Тепер вони з'явилися й у Донецьку, який під окупацію перебуває не один рік.

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До українського літа повинен приготуватися і Пушилін

На плакатах в Донецьку зображений ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Окрім того, є й посилання на сайт з відліком закінчення "російської весни" та початку "українського літа", яке повинно стати пеклом для окупантів.

Такими плакатами в українському Донецьку патріоти натякають, що підходять до завершення часи правління окупантів не лише на землях, які були захоплені після початку повномасштабного вторгнення, а й на землях, з яких загарбники не виходили роками.

Літо – час, коли прийдеться відповідати за всі злочини,

– зазначили в телеграм-каналі "Донбас Оперативний".

В Донецьку з'явилися листівки з Пушиліним / телеграм-канал "Донбас Оперативний"

Окупантів попереджали й в інших містах

Раніше листівки з попередженнями колаборантам Балицькому та Рогову з'явилися у Бердянську та Мелітополі. Варто зазначити, що до їхньої появи Євген Балицький відзначився панічним зверненням, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".

Натомість Володимир Рогов є головою запорізького руху "Ми вмєстє с Росієй" і так званим представником головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

Відтак, і Пушиліну, і Балицькому з Роговим натякають приготуватися до кінця їхньої незаконної і протиукраїнської влади на українських територіях. На думку активістів, часу у них залишилося до 1 серпня.

З Донбасу будуть добрі новини

Нещодавно офіцер 54 бригади Олександр Афанасьєв розповів, яка ситуація спостерігається на Донецькому напрямку. Він повідомив, що, імовірно, Україна невдовзі почує радісні новини.

Передусім він зазначив що, ймовірно, снарядного голоду в Росії таки немає. Адже на Сіверському напрямку, де перебуває боєць, окупанти використовують всі види озброєння. Були навіть застосовані фосфорні бомби.

Однак там українські захисники стоять міцно, ефективно знищують ворога і стягують якомога більше окупаційних угруповань на свою дугу.

"Я можу сказати, що добрі новини уже скоро, вони вже йдуть", – сказав Олександр Афанасьєв.