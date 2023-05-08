Ранее плакаты с изображениями коллаборантов и датой 1.08 видели во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе. Теперь они появились и в Донецке, который находится под оккупацией не один год.

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К украинскому лету должен приготовиться и Пушилин

На плакатах в Донецке изображен главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. Кроме того, есть и ссылки на сайт с отсчетом окончания "русской весны" и начала "украинского лета", которое должно стать адом для оккупантов.

Такими плакатами в украинском Донецке патриоты намекают, что подходят к завершению времена правления оккупантов не только на землях, захваченных после начала полномасштабного вторжения, но и на землях, из которых захватчики не выходили годами.

Лето – время, когда придется отвечать за все преступления,

– отметили в телеграм-канале "Донбасс Оперативный".

В Донецке появились открытки с Пушилиным / телеграм-канал "Донбасс Оперативный"

Оккупантов предупреждали и в других городах

Ранее открытки с предупреждениями коллаборантам Балицкому и Рогову появились в Бердянске и Мелитополе. Стоит отметить, что до появления Евгений Балицкий отметился паническим обращением, что ВСУ могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".

Владимир Рогов же является председателем запорожского движения "Мы вместе с Росией" и так называемым представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Следовательно, и Пушилину, и Балицкому с Роговым намекают приготовиться к концу их незаконной и противоукраинской власти на украинских территориях. По мнению активистов, времени у них осталось до 1 августа.

С Донбасса будут хорошие новости

Недавно офицер 54-й бригады Александр Афанасьев рассказал, какая ситуация наблюдается на Донецком направлении. Он сообщил, что, вероятно, Украина скоро услышит радостные новости.

Прежде всего он отметил, что, вероятно, снарядного голода в России все же нет. Ведь на Северском направлении, где находится боец, оккупанты используют все виды вооружения. Были даже использованы фосфорные бомбы.

Однако там украинские защитники стоят крепко, эффективно уничтожают врага и стягивают как можно больше оккупационных группировок на свою дугу.

"Я могу сказать, что хорошие новости уже скоро, они уже идут", – сказал Александр Афанасьев.