Об этом 24 Каналу сообщил офицер 54 бригады Александр Афанасьев. Он рассказал, какая ситуация наблюдается сейчас на Донецком направлении.
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Афанасьев отметил, что, вероятно, снарядного голода, из-за которого убивается Евгений Пригожин, в России нет. На Северском направлении, где находится боец, оккупанты используют все виды вооружения. Были даже использованы фосфорные бомбы.
Согласно своей тактике оккупанты пытаются выжечь и уничтожить населенные пункты Украины и на куче металлолома повесить свою трехцветную тряпку.
Будут хорошие новости
На Северском направлении военные стоят крепко, их задача эффективно уничтожать врага и привлекать как можно больше оккупационных группировок на свою дугу.
Я могу сказать, что хорошие новости уже скоро, они уже идут,
– сообщил боец.
Он рассказал, что враг продолжает последние две недели штурмовать Белогоровку. Локальные успехи у окупантов наблюдаются, им удалось забрать несколько самоходных пушек, но на них много россиян и погибло.
Как правило гибнут их самые мотивированные солдаты, а во второй и третьей линиях переступать своих так называемых собратьев желающих не слишком много,
– заметил Афанасьев.
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