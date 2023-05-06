Об этом 24 Каналу сообщил офицер 54 бригады Александр Афанасьев. Он рассказал, какая ситуация наблюдается сейчас на Донецком направлении.

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Афанасьев отметил, что, вероятно, снарядного голода, из-за которого убивается Евгений Пригожин, в России нет. На Северском направлении, где находится боец, оккупанты используют все виды вооружения. Были даже использованы фосфорные бомбы.

Согласно своей тактике оккупанты пытаются выжечь и уничтожить населенные пункты Украины и на куче металлолома повесить свою трехцветную тряпку.

Заметим, согласно международным договорам использование фосфорных бомб в военных действиях запрещено. Однако государство-террорист пренебрегает этим буквально с первых дней войны.

Будут хорошие новости

На Северском направлении военные стоят крепко, их задача эффективно уничтожать врага и привлекать как можно больше оккупационных группировок на свою дугу.

Я могу сказать, что хорошие новости уже скоро, они уже идут,

– сообщил боец.

Он рассказал, что враг продолжает последние две недели штурмовать Белогоровку. Локальные успехи у окупантов наблюдаются, им удалось забрать несколько самоходных пушек, но на них много россиян и погибло.

Как правило гибнут их самые мотивированные солдаты, а во второй и третьей линиях переступать своих так называемых собратьев желающих не слишком много,

– заметил Афанасьев.

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