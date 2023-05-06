Про це 24 Каналу повідомив офіцер 54 бригади Олександр Афанасьєв. Він розповів, яка ситуація спостерігається зараз на Донецькому напрямку.
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Афанасьєв зазначив, що, ймовірно, снарядного голоду, через який побивається Євгєній Пригожин, в Росії немає. На Сіверському напрямку, де перебуває боєць, окупанти використовують всі види озброєння. Були навіть застосовані фосфорні бомби.
Відповідно до своєї тактики окупанти намагаються випалити та знищити населені пункти України і на купі брухту повісити свою триколірну ганчірку.
Будуть гарні новини
На Сіверському напрямку військові стоять міцно, їхнє завдання – ефективно знищувати ворога і стягувати якомога більше окупаційних угруповань на свою дугу.
Я можу сказати, що добрі новини уже скоро, вони вже йдуть,
– повідомив боєць.
Він розповів, що ворог продовжує протягом останніх двох тижнів штурмувати Білогорівку. Локальні успіхи в окупантів спостерігаються, їм вдалося забрати кілька самохідних гармат, але на них багато росіян і загинуло.
Як правило гинуть їхні наймотивованіші солдати, а в другій і третій лініях переступати своїх так званих побратимів охочих не надто багато,
– зауважив Афанасьєв.
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