Про це 24 Каналу повідомив офіцер 54 бригади Олександр Афанасьєв. Він розповів, яка ситуація спостерігається зараз на Донецькому напрямку.

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Афанасьєв зазначив, що, ймовірно, снарядного голоду, через який побивається Євгєній Пригожин, в Росії немає. На Сіверському напрямку, де перебуває боєць, окупанти використовують всі види озброєння. Були навіть застосовані фосфорні бомби.

Відповідно до своєї тактики окупанти намагаються випалити та знищити населені пункти України і на купі брухту повісити свою триколірну ганчірку.

Зауважимо, згідно з міжнародними договорами використання фосфорних бомб у воєнних діях заборонено. Однак держава-терористка нехтує цим буквально з перших днів війни.

Будуть гарні новини

На Сіверському напрямку військові стоять міцно, їхнє завдання – ефективно знищувати ворога і стягувати якомога більше окупаційних угруповань на свою дугу.

Я можу сказати, що добрі новини уже скоро, вони вже йдуть,

– повідомив боєць.

Він розповів, що ворог продовжує протягом останніх двох тижнів штурмувати Білогорівку. Локальні успіхи в окупантів спостерігаються, їм вдалося забрати кілька самохідних гармат, але на них багато росіян і загинуло.

Як правило гинуть їхні наймотивованіші солдати, а в другій і третій лініях переступати своїх так званих побратимів охочих не надто багато,

– зауважив Афанасьєв.

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