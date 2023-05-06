Російські загарбники марно намагаються прорвати оборону Бахмута. Українські герої чинять потужний опір та не дають ворогу жодного шансу реалізувати свої завдання.

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Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало відео з Бахмута.

Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається у Бахмуті: дивіться відео

Окрім того, захисники Бахмута у мережі анонсували новини.

Що відбувається у Бахмуті

Російські окупанти переважають кількістю. Водночас українські захисники потужно дають відсіч ворогу. Російські окупанти пакетизуються щодня. Ворог зазнає колосальних втрат. У США заявили, що у Бахмуті Росія втратила близько 100 тисяч окупантів пораненими та ліквідованими. Левова частина "пакетизованих" – вагнерівці. Упродовж останніх місяців втрати країни-терористки лише зросли.

Окрім того, російські загарбники панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Окупанти вже чудово розуміють, що жодних шансів отримати хоча б якісь результати у них немає.