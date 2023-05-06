Российские захватчики тщетно пытаются прорвать оборону Бахмута. Украинские герои оказывают мощное сопротивление и не дают врагу никакого шанса реализовать свои задачи.

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Командование Сил специальных операций ВСУ опубликовало видео из Бахмута.

Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут,

– говорится в сообщении.

Что происходит в Бахмуте: смотрите видео

Кроме того, защитники Бахмута в сети анонсировали новости.

Что происходит в Бахмуте

Российские оккупанты преобладают по количеству. В то же время украинские защитники мощно дают отпор врагу. Российские оккупанты пакетизируются каждый день. Враг несет колоссальные потери. В США заявили, что в Бахмуте Россия потеряла около 100 тысяч окупантов ранеными и ликвидированными. Львиная часть "пакетизированных" – вагнеровцы. В последние месяцы потери страны-террориста только возросли.

Кроме того, российские захватчики панически боятся контрнаступления ВСУ. Оккупанты уже прекрасно понимают, что никаких шансов получить хоть какие-то результаты у них нет.