Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, насправді у Пригожина немає проблем із боєприпасами.

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Вагнерівцям загрожує знищення біля Бахмута

Військовий експерт зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ повертають певні позиції, щоб утримувати як лінію оборони шосейку і канал, який іде на Курдюмівку й Озарянівку.

За його словами, з цих позицій відкривається хороший напрямок для руху в бік Попасної. І це один із перспективних напрямків для наших воїнів. Мовиться про локальну наступальну дію, яка може призвести до знищення вагнерівців.

Про це Пригожин постійно останні кілька місяців і говорить. У нього голі фланги й, якщо буде фланговий удар з двох боків, він просто опиниться в оточенні,

– заявив Світан.

Тобто, додав полковник запасу ЗСУ, Бахмутський підрозділ ПВК "Вагнера" просто припинить своє існування.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Пригожин намагається виправдати невдачі

Світан вважає, що Пригожин, ймовірно, обіцяв до 9 травня точно взяти Бахмут. І тепер він розуміє, що цього не відбудеться, а ПВК "Вагнера" ще й втратить деякі позиції.

Пригожин розповідає казки про те, що йому не дають боєприпасів,

– зауважив Світан.

А насправді, за словами полковника запасу, його ПВК пріоритетно постачають боєприпаси. І наші захисники відчувають це в самому Бахмуті. Тож у Пригожина ніколи не було провисання за кількістю пострілів та вильотів літаків.

По суті, Пригожин створює таку картину, щоб "відмазати" свої проблеми. Тобто якось їх перекрити,

– вважає полковник запасу.

Військовий експерт припускає, що Герасимов це питання "підсвітить" уже зі свого боку, перевівши практично всю ПВК Пригожина на норми так званого котлового забезпечення, вище за які неможливо отримувати.

Тому я не думаю, що у Пригожина вийде якось "відмазатися". І 9 травня частина Бахмута буде під контролем українських військ,

– наголосив Світан.

І Путіну, резюмував він, нічого буде сказати про якісь перемоги. Ймовірно, що російський диктатор спробує закрити "СВО", принаймні перевівши у глуху оборону всю лінію фронту.

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