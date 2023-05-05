Тільки за одну ніч на околицях Бахмута російські загарбники втратили 10 бійців. Варто зазначити, що наші бійці Нацгвардії минулої доби збили російський дрон.

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Як наші бійці потужно ліквідували ворога

В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу,

– зазначили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Як наші Сили спеціальних операцій успішно ліквідовують ворога: дивіться відео

Варто зазначити, що в окупантів на фронті величезні втрати. Так, тільки за минулу добу Збройні Сили України мінуснули 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив в Україні 193 тисячі 210 одиниць особового складу.

Не менш вражають втрати ворогів і у техніці. Так, з 24 лютого 2022 року ворог втратив:

танків – 3 710 (+3);

бойових броньованих машин – 7 224 (+8);

артилерійських систем – 2 978 (+16);

РСЗВ – 550 (+3);

засобів ППО – 304;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17);

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30);

спеціальної техніки – 373 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 5 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ