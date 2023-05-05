Тільки за одну ніч на околицях Бахмута російські загарбники втратили 10 бійців. Варто зазначити, що наші бійці Нацгвардії минулої доби збили російський дрон.
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Як наші бійці потужно ліквідували ворога
В околицях міста Бахмут окупант за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу,
– зазначили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Як наші Сили спеціальних операцій успішно ліквідовують ворога: дивіться відео
Варто зазначити, що в окупантів на фронті величезні втрати. Так, тільки за минулу добу Збройні Сили України мінуснули 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив в Україні 193 тисячі 210 одиниць особового складу.
Не менш вражають втрати ворогів і у техніці. Так, з 24 лютого 2022 року ворог втратив:
- танків – 3 710 (+3);
- бойових броньованих машин – 7 224 (+8);
- артилерійських систем – 2 978 (+16);
- РСЗВ – 550 (+3);
- засобів ППО – 304;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17);
- крилатих ракет – 947;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30);
- спеціальної техніки – 373 (+3).
Актуальні втрати ворога станом на 5 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ