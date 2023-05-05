Только за одну ночь в окрестностях Бахмута российские захватчики потеряли 10 бойцов. Стоит отметить, что наши бойцы Нацгвардии за прошедшие сутки сбили российский дрон.

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Как наши бойцы мощно ликвидировали врага

В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу,

– отметили в Силах специальных операций ВСУ.

Как наши Силы специальных операций успешно ликвидируют врага: смотрите видео

Следует отметить, что у оккупантов на фронте огромные потери. Так, только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины минули 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял в Украине 193 тысяч 210 единиц личного состава.

Не менее поражают потери врагов и в технике. Так, с 24 февраля 2022 года враг потерял:

танков – 3710 (+3);

боевых бронированных машин – 7224 (+8);

артиллерийских систем – 2 978 (+16);

РСЗО – 550 (+3);

средств ПВО – 304;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17);

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30);

специальной техники – 373 (+3).



Актуальные потери врага по состоянию на 5 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ