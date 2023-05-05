Только за одну ночь в окрестностях Бахмута российские захватчики потеряли 10 бойцов. Стоит отметить, что наши бойцы Нацгвардии за прошедшие сутки сбили российский дрон.

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Как наши бойцы мощно ликвидировали врага

В окрестностях города Бахмут оккупант за одну ночь потерял 10 бойцов. Призраки работают. Каждый рассвет приближает Победу,
– отметили в Силах специальных операций ВСУ.

Как наши Силы специальных операций успешно ликвидируют врага: смотрите видео

Следует отметить, что у оккупантов на фронте огромные потери. Так, только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины минули 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял в Украине 193 тысяч 210 единиц личного состава.

Не менее поражают потери врагов и в технике. Так, с 24 февраля 2022 года враг потерял:

  • танков – 3710 (+3);
  • боевых бронированных машин – 7224 (+8);
  • артиллерийских систем – 2 978 (+16);
  • РСЗО – 550 (+3);
  • средств ПВО – 304;
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17);
  • крылатых ракет – 947;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30);
  • специальной техники – 373 (+3).


Актуальные потери врага по состоянию на 5 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ