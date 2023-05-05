В войне России против Украины чрезвычайно важны беспилотники. И речь не только об ударных, но и о тех, которые используют для разведки. Именно такой сбили наши защитники, а данные, которые он содержал, использовали для мести врагам.
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Дрон врага сыграл нам на руку
Во время брифинга представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович рассказал об эффективном использовании беспилотников врага Он отметил, что в районе Серебрянского лесничества военные 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского сбили дрон MAVIC-3. Сделали это с помощью стрелкового оружия. Самое важное, как вы уже поняли, было дальше.
Из сбитого БПЛА изъяли карту памяти, на которой размещались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) относительно места его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение,
– отметил Уршалович.
Пока неизвестно, какой вред нанес удар по врагу. Надеемся, что оккупанты пожалели, что запустили тот дрон. В то же время следует понимать, что, несмотря на безумные потери, захватчики продолжают атаки.
Оккупанты хотят захватить Бахмут
- Если говорить о масштабной задаче, которую российские военные получили от Путина, то говорится о захвате всего Донбасса. Они еще на 1 марта должны были выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но наши мужественные защитники не позволили этого сделать.
- Как отмечают в Генштабе ВСУ, основные усилия по ведению наступления враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, а также Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки наши военные отбили более 60 атак врага. А самая сложная сейчас ситуация в Бахмуте и Марьинке. За них ведутся самые ожесточенные бои по состоянию на утро 5 мая.
- Если говорить о ситуации на Бахмутском направлении, то за сам Бахмут продолжают идти бои. Кроме того, враг пытался наступать в районах Богдановки и Маркова. Но не добился успеха в своих попытках.
- В то же время следует понимать, что террор со стороны россиян не утихает. Они на этом направлении обстреляли ряд населённых пунктов. Пострадали от рук врага Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.