Окупанти зосереджують основні зусилля, наступаючи на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак.

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Проте росіяни продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні установи на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ситуація особливо не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстрілюють населені пункти з території Росії. Також вдосконалюють інженерне обладнання місцевості.

За минулу добу окупанти обстріляли населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Росіяни знищили та пошкодили приватні будинки. Є поранені серед цивільних.

Що відбувається на фронті: карта бойових дій