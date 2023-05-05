Окупанти зосереджують основні зусилля, наступаючи на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак.
Важливо Ще понад 600 окупантів не знайшли дорогу додому: втрати ворога станом на 5 травня
Проте росіяни продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні установи на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.
Ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках ситуація особливо не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань немає.
На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстрілюють населені пункти з території Росії. Також вдосконалюють інженерне обладнання місцевості.
За минулу добу окупанти обстріляли населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Росіяни знищили та пошкодили приватні будинки. Є поранені серед цивільних.
Що відбувається на фронті: карта бойових дій
- На Куп’янському напрямку ворог не наступає. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південно-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку бої йдуть у місті Бахмут. Також, безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів